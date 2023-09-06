Вакцинация от гриппа осенью — 2023 в Ростовской области: кто должен привиться в первую очередь

В сентябре и октябре - оптимальное время для Ростовской области для иммунизации от гриппа, уточняют эпидемиологи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вакцинация от гриппа началась в Ростовской области. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций донского региона.

- Вакцина поставляется в регион за счет средств федерального и областного бюджетов. Привиться от гриппа можно в поликлинике по месту жительства, - рассказал заместитель губернатора Дона Андрей Пучков.

На сегодня в Ростовскую область уже поставили 272,5 тысячи доз вакцин, из них почти 182 тысячи – для детей.

Поставленная вакцина предназначена для:

- детей возрастом с шести месяцев и до учащихся одиннадцатого класса школы включительно;

- студентов профтехучилищ, техникумов и вузов;

- сотрудников медучреждений, а также образовательных учреждений;

- работников коммунальной и транспортной сфер;

- беременных женщин;

- жителей региона возрастом старше 60 лет;

- лиц, которые призваны на военную службу;

- взрослых людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы и эндокринной системы.

- В наступающий эпидемиологический сезон по гриппу и ОРВИ планируется охватить вакцинацией порядка 60 процентов населения области, - говорится в сообщении правительства региона.

Напомним, для того, чтобы успеть сформировать иммунитет к ОРВИ к началу эпидсезона, оптимальные сроки для вакцинации в Ростовской области — с конца августа по октябрь.

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