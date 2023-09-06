В Ростовской области более 60 жителей получили помощь фонда поддержки участников СВО

Более 60 жителей Каменска-Шахтинского обратились за помощью в фонд поддержки участников СВО. Фото: правительство Ростовской области

В Каменске-Шахтиском более 60 человек обратились за помощью в фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Об это сообщили на сайте правительства Ростовской области 6 сентября.

Согласно опубликованной информации, зачастую жители обращались за помощью в оформлении выплат, льгот и мер поддержки участников военной операции и их родных. Об организации работы рассказала координатор Татьяна Вылуск.

Отметим, что во время встречи с группой губернаторского контроля были определены дальнейшие планы совместной работы.

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