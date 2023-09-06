В Ростове к следующему учебному году откроют еще одну школу

В Ростове строится школа на 1111 мест. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону к новому учебному году откроют еще одну школу на 1111 мест. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области 6 сентября.

Согласно опубликованной информации, учебное заведение строится во втором микрорайоне «Темерник» на улице Миронова. Здание возводят по госпрограмме Ростовской области «Развитие образования». Все необходимые работы планируют завершить в 2024 году. Стоимость работ составила 2 407 миллиона рублей.

Сегодня готовность объекта - 40%. Подрядчики проводят гидроизоляцию фундамента, занимаются армированием и бетонированием монолитных конструкций, кирпичной кладкой, монтажом инженерных систем, прокладкой коммуникаций внутри здания.

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