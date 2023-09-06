В правительстве объяснили инверсионные следы в небе над Ростовом

Власти прокомментировали инверсионные следы в небе над Ростовом Фото: Владимир ВОРСОБИН

В правительстве региона объяснили инверсионные следы в небе над Ростовом-на-Дону. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе губернатора региона Василия Голубева.

- Инверсионные следы в небе над Ростовом - результат работы наших военных, которые проводят на полигонах Ростовской области мероприятия по боевому слаживанию, - говорится в сообщении.

Отметим, что ростовчане в социальных сетях 6 сентября опубликовали фотографии, где на небе виднеются странные следы. Кадры были сделаны в Западном районе.

Напомним, что в конце августа аналогичная ситуация была в районе Таганрога. Местные жители также заметили в небе странные следы. Позже власти сообщили, что это были плановые учения на полигоне.

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