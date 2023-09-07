Жильцам домов в центре Ростова, где упал БПЛА, предложат временное жилье

На месте работают экстренные службы. Фото: Кристина Круговых

Жителям пострадавших домов в центре Ростова, где упал беспилотник, городские власти при необходимости могут предоставить жилье в маневренном фонде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Напомним, около 3.00 в четверг, 7 сентября, в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. Был сбит беспилотный летательный аппарат. Еще один беспилотник упал за городом, в западном районе.

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