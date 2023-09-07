В Батайске устанавливают причины повреждения нежилого дома

На месте работают все службы. ФОТО: правительство Ростовской области
В центре Батайска специалисты выясняют причины повреждения гостевого нежилого двухэтажного дома. Об этом сообщил губернатор Ростовской области в своем телеграм-канале.
– На месте работают все службы, глава администрации города, – сообщил Василий Юрьевич.
Также глава региона добавил, что пострадавших нет.
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