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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 4:29

Глава администрации Ростова назначил экстренное заседание

Алексей Логвиненко назначил в Ростове экстренное заседание после падения БПЛА
Лейла МИРИШОВА
Место ЧП огородили экстренные службы.

Место ЧП огородили экстренные службы.

Фото: Кристина Круговых

Сити-менеджер Ростова назначил экстренное заседание после падения беспилотника. Об этом сообщил Алексей Логвиненко на своей странице в социальной сети.

- На семь часов назначил экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям для координации работы всех служб по установлению причиненного ущерба и оказания всей необходимой помощи жителям, - рассказал глава администрации.

Алексей Логвиненко также отметил, что дал поручение службам провести поквартирный обход и составить список жителей пострадавших домов.

Напомним, что около 3:00 в Ростове на улице Пушкинской упал беспилотник. Место ЧП огородили экстренные службы.

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