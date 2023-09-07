Глава администрации Ростова назначил экстренное заседание

Место ЧП огородили экстренные службы. Фото: Кристина Круговых

Сити-менеджер Ростова назначил экстренное заседание после падения беспилотника. Об этом сообщил Алексей Логвиненко на своей странице в социальной сети.

- На семь часов назначил экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям для координации работы всех служб по установлению причиненного ущерба и оказания всей необходимой помощи жителям, - рассказал глава администрации.

Алексей Логвиненко также отметил, что дал поручение службам провести поквартирный обход и составить список жителей пострадавших домов.

Напомним, что около 3:00 в Ростове на улице Пушкинской упал беспилотник. Место ЧП огородили экстренные службы.

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