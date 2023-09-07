В центре Ростова при падении БПЛА пострадал один человек

Глава Ростовской области сообщил, что при падении БПЛА пострадал один человек Фото: Кристина Круговых

В центре Ростова-на-Дону при падении БПЛА пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Ростовской области на своей странице в социальной сети.

- Обратился за медицинской помощью только один человек, с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался, - прокомментировал Василий Голубев.

Напомним, что ранним утром 7 сентября системы ПВО сбили два беспилотника. Один из них упал за городом, а второй – на улицу Пушкинскую, 42. В результате чего, повреждены несколько легковых автомобилей и фасады трех зданий. Также выбиты окна в нескольких домах. Место происшествия огородили. Сейчас там работают специалисты экстренных служб. Информация уточняется.

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