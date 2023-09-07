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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 4:57

В центре Ростова при падении БПЛА пострадал один человек

Глава Ростовской области сообщил, что при падении БПЛА пострадал один человек
Лейла МИРИШОВА
Глава Ростовской области сообщил, что при падении БПЛА пострадал один человек

Глава Ростовской области сообщил, что при падении БПЛА пострадал один человек

Фото: Кристина Круговых

В центре Ростова-на-Дону при падении БПЛА пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Ростовской области на своей странице в социальной сети.

- Обратился за медицинской помощью только один человек, с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался, - прокомментировал Василий Голубев.

Напомним, что ранним утром 7 сентября системы ПВО сбили два беспилотника. Один из них упал за городом, а второй – на улицу Пушкинскую, 42. В результате чего, повреждены несколько легковых автомобилей и фасады трех зданий. Также выбиты окна в нескольких домах. Место происшествия огородили. Сейчас там работают специалисты экстренных служб. Информация уточняется.

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