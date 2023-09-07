В Ростове провели внеплановое заседание комиссии по ликвидации последствий ЧП

Глава администрации Ростова провел заседание по вопросам ликвидации последствий ЧП. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону прошло внеплановое заседание комиссии по ликвидации последствий ЧП. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава администрации города Алексей Логвиненко.

В ходе заседания рассмотрели вопрос по введению режима ЧС на улице Пушкинской 39, 41 43 с целью ликвидации последствий связанных с падением беспилотника.

- Дал поручение районным службам организовать работу по восстановлению остекления поврежденных домом, - сообщил Алексей Логвиненко.

Глава администрации Ростова также рассказал, что спасатели работают по снятию нависших аварийных конструкций. На время проведения ремонтных работ жителям предложили переселиться в маневренный фонд.

- Второй вопрос– введение режима чрезвычайной ситуации по адресам: ул. Стабильная, 3, ул. Коблова, 4 и ул. Волнистая 25/7 в связи отсутствием электроэнергии и нарушением условий жизнедеятельности более 3000 человек, - сообщил сити-менеджер.

Отметим, что все экстренные и коммунальные службы городе переведены в режим повышенной готовности.

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