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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 5:36

В Ростове провели внеплановое заседание комиссии по ликвидации последствий ЧП

Глава администрации Ростова провел заседание по вопросам ликвидации последствий ЧП
Лейла МИРИШОВА
Глава администрации Ростова провел заседание по вопросам ликвидации последствий ЧП. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Глава администрации Ростова провел заседание по вопросам ликвидации последствий ЧП. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону прошло внеплановое заседание комиссии по ликвидации последствий ЧП. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава администрации города Алексей Логвиненко.

В ходе заседания рассмотрели вопрос по введению режима ЧС на улице Пушкинской 39, 41 43 с целью ликвидации последствий связанных с падением беспилотника.

- Дал поручение районным службам организовать работу по восстановлению остекления поврежденных домом, - сообщил Алексей Логвиненко.

Глава администрации Ростова также рассказал, что спасатели работают по снятию нависших аварийных конструкций. На время проведения ремонтных работ жителям предложили переселиться в маневренный фонд.

- Второй вопрос– введение режима чрезвычайной ситуации по адресам: ул. Стабильная, 3, ул. Коблова, 4 и ул. Волнистая 25/7 в связи отсутствием электроэнергии и нарушением условий жизнедеятельности более 3000 человек, - сообщил сити-менеджер.

Отметим, что все экстренные и коммунальные службы городе переведены в режим повышенной готовности.

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