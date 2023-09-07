Губернатор сообщил, что после падения БПЛА в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

На Пушкинской от Буденновского до Халтуринского ограничено движение транспорта Фото: Дмитрий Кутепов

На улице Пушкинской в Ростове-на-Дону после падения БПЛА с 9 утра 7 сентября ввели режим ЧС. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- В границах домов на Пушкинской, 39, 41, 42 с 9 часов вводится режим ЧС, - написал Василий Голубев.

Глава региона рассказал, что в указанных зданиях проживают 99 человек, для них организуют питание. Людям также предложили размещение в маневренном фонде. После поквартирного обхода и фиксации ущерба будут оформляться выплаты.

Напомним, около 3 часов ночи 7 сентября в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. Сбили два беспилотника, один упал за городом, в западной части, второй - в центре, на улице Пушкинской.

Известно, в центре Ростова пострадали несколько машин и три постройки, были повреждены фасады и выбиты окна. За медицинской помощью с резаными ранами ног обратился один человек, он отказался от госпитализации.

Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия. На Пушкинской, от Буденновского до Халтуринского, ограничено движение транспорта. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Добавим, повреждения также зафиксировали на одной из улиц в центре Батайска. Местные власти сообщают, что пострадавших нет.

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