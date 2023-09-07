В Ростове-на-Дону жителям трех домов компенсируют ущерб после падения БПЛА

Ущерб фиксируют в районе трех домов в центре Ростова-на-Дону Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону компенсируют ущерб жителям трех домов, около которых произошло падение БПЛА. Об этом 7 сентября в Telegram сообщил губернатор Василий Голубев.

- Проводится обход территорий. После поквартирного обхода и фиксации ущерба будут оформляться положенные людям выплаты, - прокомментировал Василий Голубев.

Напомним, около 3 часов ночи 7 сентября в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. Сбили два беспилотника, один упал за городом, в западной части, второй - в центре, на улице Пушкинской, около домов № 39, 41 и 42. В указанных домах проживают 99 человек.

По данным властей, после падения беспилотника в центре города были повреждены фасады и выбиты окна. Пострадали несколько машин. За медпомощью с резаными ранами ног обратился один человек, он отказался от госпитализации.

Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия. Ограничен проезд по Пушкинской от Буденновского до Халтуринского. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Добавим, повреждения также зафиксировали на одной из улиц в центре Батайска. Местные власти сообщают, что пострадавших нет.

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