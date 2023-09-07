На Западном в Ростове более 3000 человек остались без электричества

Сейчас электричество на Стабильной подают по временной схеме Фото: Артем КИЛЬКИН

На Западном в Ростове-на-Дону без электричества остались более 3000 человек. Об этом утром 7 сентября в Telegram сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Отсутствие электроэнергии зафиксировали на Стабильной, 3, Коблова, 4 и Волнистой, 25/7.

- Оказались нарушены условия жизнедеятельности более 3000 человек. Сейчас коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, - сообщил Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер добавил, что руководство ООО «Металлэнергоресурс» «самоустранилась от работ по восстановлению энергоснабжения дома на Стабильной».

- Нами был создан штаб по устранению последствий ЧС по этому адресу. В него, кроме представителей администраций города и Советского района, вошли МУП «Росгорсвет» и АО «Донэнерго», а также УК и компания - застройщик СК-10, - проинформировал Алексей Логвиненко.

Руководитель городской мэрии поставил задачу «оперативно провести дефектовку сгоревшего оборудования в электроподстанции и определить стоимость ремонта».

Сейчас электричество в доме на Стабильной подают по временной схеме с помощью дизельного электрогенератора.

Напомним, перебои в электроснабжении с местными жителями вчера, 6 сентября, обсудили заместитель сити-менеджера по ЖКХ Евгений Кукин и глава администрации Советского района Геннадий Туркин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20 домов в центре Ростова-на-Дону остались без электричества после падения БПЛА

На Пушкинской в Ростове обесточенными оказались 20 домов, прибыли аварийные службы (подробности)