На Западном в Ростове более 3000 человек остались без электричества

Сейчас электричество на Стабильной подают по временной схеме
Фото: Артем КИЛЬКИН
На Западном в Ростове-на-Дону без электричества остались более 3000 человек. Об этом утром 7 сентября в Telegram сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Отсутствие электроэнергии зафиксировали на Стабильной, 3, Коблова, 4 и Волнистой, 25/7.
- Оказались нарушены условия жизнедеятельности более 3000 человек. Сейчас коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, - сообщил Алексей Логвиненко.
Сити-менеджер добавил, что руководство ООО «Металлэнергоресурс» «самоустранилась от работ по восстановлению энергоснабжения дома на Стабильной».
- Нами был создан штаб по устранению последствий ЧС по этому адресу. В него, кроме представителей администраций города и Советского района, вошли МУП «Росгорсвет» и АО «Донэнерго», а также УК и компания - застройщик СК-10, - проинформировал Алексей Логвиненко.
Руководитель городской мэрии поставил задачу «оперативно провести дефектовку сгоревшего оборудования в электроподстанции и определить стоимость ремонта».
Сейчас электричество в доме на Стабильной подают по временной схеме с помощью дизельного электрогенератора.
Напомним, перебои в электроснабжении с местными жителями вчера, 6 сентября, обсудили заместитель сити-менеджера по ЖКХ Евгений Кукин и глава администрации Советского района Геннадий Туркин.
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