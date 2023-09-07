20 домов в центре Ростова-на-Дону остались без электричества после падения БПЛА

Восстановить подачу электричества должны после проведения следственных действий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Ростова-на-Дону после падения беспилотника без электричества временно остались 20 домов. Об этом утром 7 сентября проинформировал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- В результате повреждения электрощита в зоне происшествия на улице Пушкинской в настоящее время без света остаются 20 домов. Аварийные службы прибыли на место. После проведения следственных действий, приступят к устранению аварии, - сообщил Алексей Логвиненко.

Напомним, около 3 часов ночи 7 сентября в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. Были сбиты два БПЛА, один рухнул за городом, в западной части, второй - в центре, на улице Пушкинской, около домов № 39, 41 и 42. Рядом с указанными строениями с 9 часов действует режим ЧС.

По данным властей, после падения летательного аппарата в центре Ростова оказались повреждены фасады и выбиты окна. Пострадали несколько машин. За медпомощью с резаными ранами ног обратился один человек, он отказался от госпитализации.

Сейчас на месте происшествия продолжают работу следователи и экстренные службы. Уточняется ущерб.

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