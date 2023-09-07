Минобороны: в Ростовской области пресекли террористическую атаку беспилотниками

Территория, куда упал БПЛА, оцеплена. Фото: Дмитрий Кутепов

В Министерстве обороны сообщили, что 7 сентября в Ростове и Москве пресекли попытку киевского режима совершить теракт. Информация появилось на официальной странице ведомства в социальных сетях.

— Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских БПЛА, — рассказали в Министерстве.

Представители ведомства, два украинских беспилотника сбили над Ростовской областью, один — над Раменским районом Московской области.

Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о двух сбитых над Ростовом беспилотниках ночью 7 сентября. Один из них был уничтожен над западной частью города, второй — над улицей Пушкинской. В результате падения БПЛА пострадал один человек — от госпитализации он отказался. Повреждения получили фасады трех зданий. В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия.

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