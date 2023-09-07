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Происшествия7 сентября 2023 7:35

Ввели режим ЧС, без света — 20 домов: главное о падении беспилотников в Ростове

В Ростове из-за падения беспилотника без света остались 20 домов, введен режим ЧС
Михаил СТРИЖЕВ
Следственные действия на месте продолжаются.

Следственные действия на месте продолжаются.

Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове продолжаются следственные действия по факту падения БПЛА ночью 7 сентября. После происшествия на улице Пушкинской ввели режим ЧС, а власти организовали специальную комиссию. «КП-Ростов-на-Дону» собрала главные новости о падении беспилотников.

Напомним, происшествие случилось ночью, около 3 часов. Системы ПВО сбили над городом два беспилотных летающих объекта. Один из них упал в западной части Ростова, другой — на улице Пушкинской.

Место падения беспилотника оцепили.

Место падения беспилотника оцепили.

Фото: Дмитрий Кутепов

По словам губернатора Василия Голубева, в результате происшествия травмы получил один человек. У пострадавшего — резаные ранения ног. Он обратился за медицинской помощью, но от госпитализации отказался.

Повреждения получили не только дома, но и автомобили.

Повреждения получили не только дома, но и автомобили.

Фото: Дмитрий Кутепов

Повреждены фасады трех зданий. В границах этих домов с 9 часов ввели режим чрезвычайной ситуации. Всего здесь проживают 99 человек: для людей организовали горячее питание, предложили жилье в маневренном фонде.

— Проводится обход территорий для уточнения ущерба. После поквартирного обхода и фиксации ущерба будут оформляться положенные людям выплаты, — сообщил глава региона.

Городские власти провели внеплановое заседание комиссии по ликвидации последствий ЧС. Из-за падения БПЛА был поврежден электрощит — 20 домов остались без электричества. По словам сити-менеджера, аварийные службы уже прибыли на место. Они начнут работу, как только завершаться следственные действия.

После падения БПЛА на Пушкинскую прибыли все экстренные службы.

После падения БПЛА на Пушкинскую прибыли все экстренные службы.

Фото: Кристина Круговых

Логвиненко также поручил восстановить остекление поврежденных домов и ограничить доступ посторонних лиц к месту происшествия.

Отметим, 7 сентября также появились сообщения о повреждении гостевого двухэтажного дома в Батайске. К счастью, здание нежилое, в результате происшествия никто не пострадал. Губернатор рассказал, что на место выехал глава администрации города. Сейчас на месте работают все службы.

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