Следственные действия на месте продолжаются. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове продолжаются следственные действия по факту падения БПЛА ночью 7 сентября. После происшествия на улице Пушкинской ввели режим ЧС, а власти организовали специальную комиссию. «КП-Ростов-на-Дону» собрала главные новости о падении беспилотников.

Напомним, происшествие случилось ночью, около 3 часов. Системы ПВО сбили над городом два беспилотных летающих объекта. Один из них упал в западной части Ростова, другой — на улице Пушкинской.

Место падения беспилотника оцепили. Фото: Дмитрий Кутепов

По словам губернатора Василия Голубева, в результате происшествия травмы получил один человек. У пострадавшего — резаные ранения ног. Он обратился за медицинской помощью, но от госпитализации отказался.

Повреждения получили не только дома, но и автомобили. Фото: Дмитрий Кутепов

Повреждены фасады трех зданий. В границах этих домов с 9 часов ввели режим чрезвычайной ситуации. Всего здесь проживают 99 человек: для людей организовали горячее питание, предложили жилье в маневренном фонде.

— Проводится обход территорий для уточнения ущерба. После поквартирного обхода и фиксации ущерба будут оформляться положенные людям выплаты, — сообщил глава региона.

Городские власти провели внеплановое заседание комиссии по ликвидации последствий ЧС. Из-за падения БПЛА был поврежден электрощит — 20 домов остались без электричества. По словам сити-менеджера, аварийные службы уже прибыли на место. Они начнут работу, как только завершаться следственные действия.

После падения БПЛА на Пушкинскую прибыли все экстренные службы. Фото: Кристина Круговых

Логвиненко также поручил восстановить остекление поврежденных домов и ограничить доступ посторонних лиц к месту происшествия.

Отметим, 7 сентября также появились сообщения о повреждении гостевого двухэтажного дома в Батайске. К счастью, здание нежилое, в результате происшествия никто не пострадал. Губернатор рассказал, что на место выехал глава администрации города. Сейчас на месте работают все службы.

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