Три машины столкнулись под Новочеркасском, пострадал один из водителей

На проезжей части столкнулись «ВАЗ 21093», Hyundai Santa Fe и Lada Kalina. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области в аварии на подъезде к Новочеркасску пострадал водитель отечественного автомобиля. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло днем 6 сентября. Предварительно, 33-летний владелец легковушки «ВАЗ 21093» по пути в Новочеркасск не выдержал боковой интервал и столкнулся с Hyundai Santa Fe и Lada Kalina.

- В результате 51-летний водитель Lada Kalina с травмами был доставлен в больницу, - прокомментировали в УГИБДД.

Сейчас причины и обстоятельства случившегося уже выясняют сотрудники полиции.

Донских автолюбителей просят быть предельно осторожными на дорогах. Нужно всегда контролировать скорость и дистанцию. Нельзя выполнять резкие маневры, а также отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.

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