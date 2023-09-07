В Ростовской области куриное мясо за полгода подорожало на 30 рублей

Средняя стоимость килограмма мороженных кур сейчас составляет 214 рублей Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области за семь месяцев 2023 года куриное мясо подорожало на 15,7 %, то есть примерно на 30 рублей. Причины сложившейся ситуации телекомпании «Дон-ТР» прокомментировала руководитель Ростовстата Марина Самойлова.

- Повысилась стоимость на разного рода кормовые добавки и ветеринарные препараты. Также нельзя сбрасывать со счетов увеличение цен на оборудование, которое используется в процессе производства, - пояснила Марина Самойлова.

Эксперты, непосредственно занятые в производстве мяса кур, также отмечают увеличение трат на перевозку товара и потери поголовья из-за птичьего гриппа.

По состоянию на 4 сентября 2023 года, средняя стоимость 1 кг охлажденных и мороженных кур составляет 214,4 рубля. В Ростове-на-Дону этот продукт продают за 219 рублей. Такие цифры приводятся на сайте Ростовстата.

Отмечается, что подорожание куриного мяса - общероссийская тенденция. В целом по стране рост достиг 11 %, в ЮФО - 15 %.

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