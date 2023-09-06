Урбанисты сообщили, что Малиновского в Ростове будут перекрывать до 2026 года

Бетонные блоки предлагают заменить на разделители барьерного типа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Улицу Малиновского в Ростове-на-Дону во время дождей будут перекрывать до 2026 года. К такому выводу на основании ответов УГИБДД и властей пришли активисты одного из градозащитных сообществ.

- Нам пояснили, что заказан проект ливневок бассейна №1 для Левенцовки. До конца 2023 года собираются закончить проектирование и пройти госэкспертизу. В 2024-2025 году планируется реализация проекта. То есть Малиновского в лучшем случае будут перекрывать до 2026 года, - говорится в группе «Урбанистика - Ростов-на-Дону».

Активисты уверены, что сейчас бетонные блоки на Малиновского являются своеобразной плотиной, которую нужно заменить на разделители барьерного типа.

- Потоки по улице текут не из Левенцовки, а со стороны Западного. Они раньше уходили в балку, и дорогу не перекрывали. Количество воды, которое вытекает такое же, как если бы плотины не было. Никого не затопит, если эти блоки уберут, можно дополнительно выкопать канаву, - отметили в урбанисты.

Напомним, в августе 2023 года городские власти утвердили разрешение на планировку и межевание территории для дальнейшей реконструкции ливневой системы бассейна № 1. Обновление должно затронуть ливневые коммуникации на территории ЗЖМ, в частности на Малиновского, Доватора, Стачки, Еременко, 2-й Краснодарской и Зорге.

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