Ветеринар предупредил ростовчан о подъеме заболеваемостью сальмонеллезом осенью

Специалист рекомендует при покупке нести мясо в отдельном пакете. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Ростовской области предупредили об опасности заразиться тяжелой острой инфекцией — сальмонеллезом, заболеваемость которой регистрируется весь год с подъемом летом и осенью. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на специалиста ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Зарину Карданову.

Специалист объяснила, что опасные бактерии могут содержаться в продуктах животного происхождения — мясе, яйцах, молоке, колбасных изделиях и т. д.

По словам ветеринара, не заразиться поможет простое правило — соблюдать «товарное соседство».

- Сырые и готовые продукты не должны соприкасаться и находиться в одном месте. Нельзя все купленные продукты складывать в одну сумку без отдельной упаковки, - проинструктировала Зарина Карданова. - Мясо лучше носить не просто в разных пакетах, но и укладывать отдельно в холодильнике, плотно упаковав. При этом его нужно класть на нижнюю полку, чтобы мясной сок не инфицировал остальную пищу.

Также эксперт порекомендовала резать сырое мясо и продукты, не требующие тепловой обработки, на разных разделочных досках. И напомнила, что после разделки, например, куриного мяса, нужно обработать и доску, и губку хлорсодержащими препаратами, так как не все средства для мытья посуды могут уничтожить опасные бактерии.

- При обработке дезсредствами сальмонелла гибнет за 20 минут. Подвергайте продукты тщательной кулинарной обработке, - посоветовала ветеринар.

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