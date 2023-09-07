Врач предложила ростовчанам укрепить иммунитет перед сезоном ОРВИ закаливанием

Осенью закаливаться самое время, только уже дома - в ванной или в тазике. Фото: Евгения ГУСЕВА

Чтобы укрепить иммунитет, организму человека нужен здоровый сон и правильное питание. Об этом рассказала диетолог и нутрициолог Анна Ивашкевич в интервью NEWS.ru. Специалист также рекомендует начать закаливаться осенью, подключить физические упражнения и есть побольше овощей и фруктов.

- Желательно ложиться спать до 23.00 и подниматься до 7.00 или 8.00, чтобы поддержать ритмы гормонов. Сейчас, когда на улице еще тепло, стоит прогуливаться быстрым шагом и проходить в день от семи до десяти тысяч шагов, - говорит специалист. - По возможности понемногу закаляться, например, обливать ноги холодной водой.

Также медик рекомендовала употреблять осенью больше овощей и фруктов, в которых много витаминов и клетчатки, и не злоупотреблять кофе и алкоголем, которые дают дополнительную нагрузку на сердце и снижают иммунитет. Также Анна Ивашкевич советует не ходить до холодов в летней одежде.

- Период коротких платьев и босых ног закончился, так что одеваться нужно по сезону, чтобы уберечь себя от сезонного ОРВИ, - заключила врач.

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