За убийство 14-летней давности под суд пойдет житель Крыма

Благодаря генетической экспертизе спустя 14 лет удалось вернуться к нераскрытому делу. Фото: Мария ЛЕНЦ

61-летнего жителя Крыма отправили под суд по обвинению в убийстве, совершенном 14 лет назад, в 2009 году. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым» со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

По версии следствия, 14 лет назад поздно вечером на улице между мужчиной и незнакомой ему девушкой произошел конфликт якобы из-за того, что та оскорбила жителя полуострова.

Как рассказали в региональной прокуратуре, нападавший как минимум четыре раза ударил жертву камнем по голове, который нашел рядом. В результате пострадавшая скончалась на месте, и мужчина оставил ее тело в зарослях водохранилища, которое позднее нашли прохожие.

Долгие годы преступление оставалось нераскрытым. Но, изучив обстоятельства заново, следователи обнаружили геномный след потенциального виновного и внесли его в базу данных. База показала полное совпадение с генотипом 61-летнего жителя Крыма, который был осужден на срок в колонии строгого режима за половое преступление против девочки.

Обвиняемого по делу 14-летней давности этапировали в Крым, и он признал свою вину, рассказав следователям о деталях убийства. Мужчину заключили под стражу.

– Вина фигуранта в совершении преступления подтверждается заключениями проведенных молекулярно-генетических, судебно-медицинских экспертиз, показаниями свидетелей, осмотров предметов, а также иными материалами уголовного дела, – отметили в пресс-службе Следственного управления СК по Республике Крым.

В региональной прокуратуре уточнили: уголовное дело уже направлено в суд, и обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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