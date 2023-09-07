На Дону 19 учителей подали заявки на получение ипотеки для отличников

Сегодня на Дону учителям оказывают комплексные меры поддержки Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове в четверг, седьмого сентября, состоялась традиционная «прямая линия» с губернатором Василием Голубевым. В прямом эфире студии «Дон-24» глава региона ответил на вопросы жителей. Во время трансляции учитель истории из Батайска сообщил губернатору, что в городе строятся новые школы, но существует острая проблема - нехватка педагогов.

- Как вы видите решение проблемы? - задал вопрос учитель.

Представитель профсоюза образования также выразил озабоченность этим вопросом, уточнив, что часто молодые учителя просто не задерживаются в профессии.

- Спасибо за вопросы. Они подняты правильно. Ряд социальных отраслей сегодня требует особого подхода в реализации кадровой политики, - сказал Василий Голубев.

Образование – одна из тех самых сфер. Причем, считает губернатор, важно не только сделать так, чтобы молодые педагоги приходили работать в школы, но и чтобы они оставались в них надолго.

- И мы постоянно находимся в поиске соответствующих решений, - подчеркнул Василий Голубев.

Так, среди прочего, власти стараются создать для учителей комфортные условия работы и поддержать их финансово. К примеру, молодым педагогам компенсируют расходы на оплату ЖКХ.

А еще на Дону реализуются различные программы. Одна из них – «Ипотека для отличников». Так, выпускники вузов с красными дипломами могут взять ипотеку под один процент годовых. И 19 молодых педагогов, по словам Василия Голубева, уже подали соответствующие заявки.

Губернатор уточнил, что Ростовская область – первый в стране регион, запустивший эту программу. Также Василий Голубев отметил, что сейчас рассматривается возможность расширить список получателей данной меры поддержки.

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