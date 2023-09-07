Василий Голубев объяснил, на что тратятся деньги из фонда участников СВО

За время существования фонда было передано 120 тонн помощи. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Губернатор Василий Голубев рассказал, что за время существования фонда участников СВО из него было потрачено 314 млн рублей. Об этом он сообщил в ходе прямой линии, комментируя сообщение, что в СМИ не говорят о том, на что идут средства фонда.

- Деньги поступают и от бизнеса, и от людей. И изначально было правило, что они должны идти на помощь нашим ребятам, на помощь их семьям. Так и происходит. И мы ставим перед собой задачу понимать, что помощь действительно дошла. За время существования фонда было передано 120 тонн помощи, потрачено 314 миллионов рублей, – рассказал Василий Юрьевич.

Всего было направлено около 17 тысяч спальных мешков, десятки тысяч комплектов вещевого имущества, автомобили, дизель-генераторы, приборы прицеливания, квадрокоптеры, антидроновые ружья.

Губернатор отметил, что информацию о расходовании он получает дважды в неделю. А решение о перечислении отслеживает несколько уважаемых людей и общественность, которая присутствует в наблюдательном совете. Все происходит совершенно открыто.

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