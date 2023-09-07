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НовостиОбщество7 сентября 2023 15:18

Василий Голубев объяснил, на что тратятся деньги из фонда участников СВО

За время существования фонда израсходовано 314 миллионов рублей
Екатерина ЖУКОВА
За время существования фонда было передано 120 тонн помощи.

За время существования фонда было передано 120 тонн помощи.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Губернатор Василий Голубев рассказал, что за время существования фонда участников СВО из него было потрачено 314 млн рублей. Об этом он сообщил в ходе прямой линии, комментируя сообщение, что в СМИ не говорят о том, на что идут средства фонда.

- Деньги поступают и от бизнеса, и от людей. И изначально было правило, что они должны идти на помощь нашим ребятам, на помощь их семьям. Так и происходит. И мы ставим перед собой задачу понимать, что помощь действительно дошла. За время существования фонда было передано 120 тонн помощи, потрачено 314 миллионов рублей, – рассказал Василий Юрьевич.

Всего было направлено около 17 тысяч спальных мешков, десятки тысяч комплектов вещевого имущества, автомобили, дизель-генераторы, приборы прицеливания, квадрокоптеры, антидроновые ружья.

Губернатор отметил, что информацию о расходовании он получает дважды в неделю. А решение о перечислении отслеживает несколько уважаемых людей и общественность, которая присутствует в наблюдательном совете. Все происходит совершенно открыто.

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