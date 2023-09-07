Парк будет готов к 1 ноября
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Сальске до 1 ноября благоустроят центральный парк города. Об этом сообщил глава Ростовской области Василий Голубев в ходе «Прямой Линии» 7 сентября. Одна из местных жительниц обратилась к губернатору с вопросом о благоустройстве парка. Отметим, что многих горожан волнует тот же вопрос.
По словам главы области, во время одной из рабочих поездок в Сальск он посетил центральный парк. Сейчас на месте подрядчики активно занимаются благоустройством территории.
- Уже сделано покрытие, детская площадка, модернизировано даже чертово колесо, и на него получена лицензия. Это достаточно непростая работа. Затем подрядчики приступят к малым архитектурным формам и займутся плиточными работами, - рассказал Василий Голубев.
Губернатор заверил, что за процессом благоустройства ведется постоянный контроль местной администрации. К 1 ноября подрядчики планируют завершить все работы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Губернатор рассказал о комплексной застройке территорий в Ростовской области
В городах и селах Ростовской области строительство будут вести с возведением детсадов и школ (подробнее)