Парк будет готов к 1 ноября Фото: Евгения ГУСЕВА

В Сальске до 1 ноября благоустроят центральный парк города. Об этом сообщил глава Ростовской области Василий Голубев в ходе «Прямой Линии» 7 сентября. Одна из местных жительниц обратилась к губернатору с вопросом о благоустройстве парка. Отметим, что многих горожан волнует тот же вопрос.

По словам главы области, во время одной из рабочих поездок в Сальск он посетил центральный парк. Сейчас на месте подрядчики активно занимаются благоустройством территории.

- Уже сделано покрытие, детская площадка, модернизировано даже чертово колесо, и на него получена лицензия. Это достаточно непростая работа. Затем подрядчики приступят к малым архитектурным формам и займутся плиточными работами, - рассказал Василий Голубев.

Губернатор заверил, что за процессом благоустройства ведется постоянный контроль местной администрации. К 1 ноября подрядчики планируют завершить все работы.

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