В хуторе Красный Крым Ростовской области планируют построить школу на 400 мест

400 новых мест собираются открыть для школьников в хуторе Красный Крым Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области, на территории хутора Красный Крым, планируют обустроить здание школы на 400 мест. Это поможет разгрузить местное учебное заведение, сообщил в ходе «Прямой линии» губернатор Василий Голубев.

- Если говорить о конкретной ситуации, то, мне кажется, она в недалекой перспективе, до конца года, должна разрешится. Выделены деньги, такие документы я подписал для того, чтобы построить здание школы на 400 мест. Рассчитываю, что в указанный период, этот объект появится, - сказал Василий Голубев.

Глава региона отметил, что проблемы с переполненными учебными заведениями отмечаются сейчас и в Ростове-на-Дону.

- В этой ситуации возведение новых объектов образования является весьма важной работой. В ближайшие годы продолжится активное строительство. В частности, за два будущих года мы надеемся построить 15 школ на 12 тысяч учеников. Это хороший темп. Мы так много школ не строили давно, - подчеркнул Василий Голубев.

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