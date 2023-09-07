За два года в Ростовской области планируют возвести 15 школ на 12 тысяч учащихся

В Ростовской области активно возводят образовательные учреждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие два года в Ростовской области планируют возвести 15 школ на 12 тысяч учащихся. Об этом в эфире «Прямой линии» рассказал губернатор Василий Голубев.

- В ближайшие два года мы построим 15 школ на 12 тысяч учащихся. Четыре учреждения в 2023 году уже ввели, до конца года планируем завершить еще шесть в области, - сообщил Василий Голубев.

По словам главы региона, в 2025 году на территории Ростовской области должны построить пять школ на 4,5 тысячи мест.

- Это хороший темп. На самом деле, мы давно не строили так много школ. При принятии бюджета на 2024 - 2026 годы все должны учесть, - прокомментировал Василий Голубев.

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