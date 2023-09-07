Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 сентября 2023 15:36

Посуточный мониторинг наличия топлива на АЗС ввели в Ростовской области

В Ростовской области создали рабочую группу по вопросу наличия топлива на заправках
Татьяна ТИХОНОВА
Вопрос наличия топлива на автозаправках взял на контроль глава региона.

Вопрос наличия топлива на автозаправках взял на контроль глава региона.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Наличие топлива на заправках взял на контроль губернатор Ростовской области и созданная по этому вопросу рабочая группа. Об этом Василий Голубев рассказал во время «прямой линии» с губернатором, отвечая на вопрос жителя региона.

- Во-первых, была остановка Астраханского газоперерабатывающего завода на реконструкцию, и поставки на заправки сбились. Во-вторых, потребление топлива выросло из-за увеличения трафика через Ростовскую область — это связано с большим потоком транспорта с юга на север, - перечислил причины Василий Юрьевич. - Ну, и в-третьих, это увеличение сроков доставки транспорта на РЖД. Мы работаем над ситуацией: ввели посуточный мониторинг, взаимодействуем с федеральными структурами, вносим предложения как нормализовать ситуацию.

Губернатор подчеркнул, что решить вопрос с топливом нужно в кратчайшие сроки, ведь начинается активная фаза осенних посевных работ, и резко возросла потребность селян в дизтопливе.

- Мы видим дефицит, который должны устранить. Вопрос находится на сопровождении, мы будем информировать о том, какие меры принимаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовская область стала лидером по развитию транспорта на газомоторном топливе

Губернатор Василий Голубев: в Ростовской области действуют 59 газовых заправок (подробнее)