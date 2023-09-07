Посуточный мониторинг наличия топлива на АЗС ввели в Ростовской области

Вопрос наличия топлива на автозаправках взял на контроль глава региона. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Наличие топлива на заправках взял на контроль губернатор Ростовской области и созданная по этому вопросу рабочая группа. Об этом Василий Голубев рассказал во время «прямой линии» с губернатором, отвечая на вопрос жителя региона.

- Во-первых, была остановка Астраханского газоперерабатывающего завода на реконструкцию, и поставки на заправки сбились. Во-вторых, потребление топлива выросло из-за увеличения трафика через Ростовскую область — это связано с большим потоком транспорта с юга на север, - перечислил причины Василий Юрьевич. - Ну, и в-третьих, это увеличение сроков доставки транспорта на РЖД. Мы работаем над ситуацией: ввели посуточный мониторинг, взаимодействуем с федеральными структурами, вносим предложения как нормализовать ситуацию.

Губернатор подчеркнул, что решить вопрос с топливом нужно в кратчайшие сроки, ведь начинается активная фаза осенних посевных работ, и резко возросла потребность селян в дизтопливе.

- Мы видим дефицит, который должны устранить. Вопрос находится на сопровождении, мы будем информировать о том, какие меры принимаются.

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