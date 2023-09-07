Ростовская область стала лидером по развитию транспорта на газомоторном топливе

Глава региона заявил, что в Ростовской области и дальше будут развивать транспорт на газомоторном топливе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовская область продолжит развивать транспорт на газомоторном топливе, а также электротранспорт. Об этом в ходе «прямой линии» с губернатором заявил глава региона Василий Голубев. Во время трансляции житель региона спросил о целесообразности строительства заправок для электротранспорта, когда дешевле обходится природный газ.

- По трассе М-4 «Дон», на Волгоград, по всем нашим крупным дорогам сегодня работают 59 станций, которые заправляют автомобили газом. И Ростовская область показывает самую высокую динамику - мы в лидерах в России по развитию потребления газомоторного топлива, - подчеркнул Василий Юрьевич.

По словам губернатора, на сегодня в регионе 14 тысяч автомобилей и более 900 автобусов используют в качестве топлива газ.

- Покупая новый транспорт, мы совершенно точно планируем работать на газе, но и электромобили мы в сторону никуда не отбрасываем, поэтому были подписаны соглашения, в том числе на форумах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге о развитии и этой формы заправок. Речь идет о будущей инфраструктуре для электромобилей. Это не только общественный и коммунальный транспорт. Становятся популярнее и личные электромобили.

Василий Голубев заявил, что развитие сети заправок для электротранспорта — это часть работы региона в будущем.

- У нас есть почти все: атомная энергетика, водная энергетика, ветряные станции и так далее, у нас будут солнечные станции, потому что у нас такая природа и у нас есть возможность использовать этот ресурс более эффективно, чем сейчас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть часов на подзарядку: Готова ли инфраструктура Ростова к появлению электромобилей

Мы узнали, можно ли зарядить транспорт в центре города, и что для этого нужно (подробнее)