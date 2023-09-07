Василий Голубев проконтролирует строительство набережной в Верхнедонском районе

На просьбы дончан о благоустройстве руководители органов власти должны обязательно реагировать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строительство набережной в Верхнедонском районе Ростовской области проконтролирует губернатор Василий Голубев. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, отреагировав на жалобу жительницы станицы Казанской.

- Проблема возникла из-за некачественного подрядчика. Не так давно приехал в Боковский район. С главой прогулялись по берегу реки. Я был удивлен, что сделано за то количество времени, которое отводилось на благоустройство. Там придумали праздник скульптур, сделали мостики через реку, – рассказал Василий Юрьевич.

Губернатор отметил, что он довольно давно не был в Верхнедонском районе. Но после обращения местной жительницы обязательно обратит внимание на ситуацию.

Кроме того, Василий Голубев добавил, что на просьбы дончан такого плана руководители органов власти должны обязательно реагировать, потому что люди просят о создании комфортных условий, которые создаются на деньги налогоплательщиков.

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