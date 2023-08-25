Биолог рассказала, где растут кувшинки в Ростовской области и куда они пропадают

На озере Старый Дон можно увидеть розовые, белые, желтые и красные цветы. Фото Людмилы Белоусовой.

В соцсетях появляются необыкновенно красивые фото с набережной в Семикаракорске. На озере Старый Дон – розовые, белые, желтые и красные цветы. Пользователи оставляют свои восхищенные отзывы: «Удивительно, но на набережной в городе даже растут лотосы и кувшинки». Однако это не так, уверяют специалисты.

ЦВЕТУТ ДО ВЕЧЕРА

- На нашей набережной растут только кувшинки, но лотосы мы тоже хотим посадить в ближайшее время, – рассказала специалист по озеленению Семикаракорского городского поселения Людмила Белоусова.

Кувшинки высадили здесь в 2019 году, и с тех пор они заняли площадь почти в два раза больше той, что была изначально.

Цветение кувшинок можно наблюдать примерно с 8.00 до 14.00. Потом цветки закрываются. Правда, в этом году на набережной высадили вид, который раскрыт до самого вечера. Вообще, растения здесь прекрасно зимуют на воде и не испытывают проблем в жару. Дело в том, что в озеро примерно с мая по июль подкачивается вода из Дона, и оно не мелеет, что, собственно, и могло бы отрицательно сказаться на растениях.

НЕ ЩАДИТ КРАСОТУ

Кувшинками любуются и сами жители Семикаракорска, и те, кто заезжает в город. Специально посмотреть на водных красавиц заворачивают путешественники, которые возвращается с моря, а также жители других территорий региона.

Цветение кувшинок можно наблюдать примерно с 8.00 до 14.00. Потом цветки закрываются. Фото Людмилы Белоусовой.

Однако в этом году у растений появился настоящий враг. Им оказалась ондатра. Она не первый год живет на набережной. Но только в прошлом году распробовала бутоны кувшинок. А в этом году и вовсе стала активно их уничтожать. Хотя, в принципе, пока растений хватает и грызуну, и тем, кто хочет ими полюбоваться. Тем более, что зверек ведет себя ну очень потешно, и тоже очень полюбился посетителям набережной.

УВИДЕТЬ ЛОТОСЫ

В Семикаракорске кувшинки будут цвести до наступления первых холодов. А где еще эти красивые цветы можно встретить в регионе? А, может, где-то цветут и лотосы? На эти вопросы «КП – Ростов-на-Дону» ответила старший научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидата биологических наук Татьяна Соколова.

– Я не знаю, где в Ростовской области массово растут лотосы. Но многие их выращивают в частных условиях: покупают семена или уже подросшие растения, высаживают у себя в пруды или даже в аквариумы. В поселке Сухосорматка Неклиновского района есть питомник лотосов и кувшинок «Долина лотосов». Они активно выращивают и распространяют различные сорта этих цветов. К ним можно приехать на экскурсию, – прокомментировала сотрудник академии наук.

Лотосы отличаются от кувшинок строением цветка и пестиком. Кроме того, цветы и листья лотоса растут над водой, а у кувшинки они плавают на воде.

Вообще, кувшинка – это многолетняя водная трава с укореняющимся на дне водоёма толстым мясистым корневищем и плавающими листьями на длинных, округлых черешках.

Много кувшинок, около 50 видов, растет в зоне тропического и умеренного климата обоих полушарий. В России же, согласно исследованиям Полины Волковой, можно встретить только три вида кувшинки: Nymphaea alba L., Nymphaea candida J. Presl и Nymphaea tetragona Georgi.

ЦВЕТЫ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ

– В Ростовской области в естественных условиях произрастают два вида кувшинки: Nymphaea alba и Nymphaea candida. Оба занесены в Красную книгу Ростовской области (2014, второе издание) и будут занесены в 3-е издание, – прокомментировала биолог.

Первая распространена по течению Дона, встречается в руслах крупных рек, озерах северных и центральных районов области, а также дельте реки. Вторая очень редкая, раньше ее видели только в северных районах области, например, на озерах Гремячье и Чиганакское Верхнедонского района. Недавно сотрудники кафедры «Ботаники» ЮФУ встретили их в русле реки Большая Кашарского района.

К сожалению, кувшинка белая (alba) тоже стала редким явлением на Дону, хотя раньше была широко распространена. На уменьшение популяции влияет медленное развитие молодых растений, неустойчивость к резким колебаниям уровня воды, а также заиление и зарастание водоёмов.

– Дело в том, что происходит иссушение речных пойм и их интенсивное хозяйственное освоение, – дала оценку происходящему Татьяна Соколова. – Это негативно действует на условия произрастание кувшинок, как и гидротехническое и рыбно-прудовое строительство, мелиоративные работы, антропогенное загрязнение и хозяйственное использование водоёмов, а также рекреационная нагрузка.

Татьяна Соколова обратила внимание, что ни в коем случае не нужно срывать цветы кувшинок. Дело в том, что в этом случае часто повреждается корневище растения, и оно может погибнуть. Кроме того, кувшинки занесены в Красную книгу Ростовской области.

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