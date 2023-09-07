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НовостиОбщество7 сентября 2023 15:49

В Ростовской области займутся благоустройством дворовых территорий

В нескольких муниципалитетах Ростовской области займутся благоустройством дворов
Лейла МИРИШОВА
В нескольких муниципалитетах в Ростовской области займутся благоустройством дворов

В нескольких муниципалитетах в Ростовской области займутся благоустройством дворов

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области займутся благоустройством дворовых территорий. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев на «Прямой линии» 7 сентября 2023 года.

К губернатору обратилась жительница Гуково с вопросом о благоустройстве двора на улице Костюшкина, 28.

По словам Василия Юрьевича, в ближайшие годы планируется активно заняться благоустройством дворовых территорий, а также увеличивать число дворов в муниципалитетах.

- До конца этого года в Гуково, а также в Зверево, Ростове и Таганроге дворовые территории планируют благоустроить и привести в порядок. Мы рассчитываем, что на 2024 год расширим программы благоустройства этих территорий, - заверил Василий Голубев.

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