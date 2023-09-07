Ростовчанам пообещали отремонтировать переулок, на который жалуются шесть лет

Ранее губернатор поручил ускорить асфальтирование дорог без твердого покрытия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителям Ростова пообещали решить проблему переулка Свирского, который просят отремонтировать с 2017 года. Ситуацию прокомментировал губернатор Василий Голубев.

По словам жителей Свирского, уже шесть лет они жалуются на ужасное состояние дороги, от улицы Белорусской до улицы Вятской. Весной этого года они обратились лично к губернатору. Деньги на решение вопроса выделили — работы должны стартовать в октябре. Тем не менее люди попросили взять ситуацию на контроль.

— По переулку Свирскому лично поинтересуюсь. Если не ошибаюсь, в программе 2022 — 2023 он присутствует, если не ошибаюсь, — прокомментировали глава региона.

Он отметил, что ранее дал поручение активизировать в Ростове работу по программе асфальтирования дорог без твердого покрытия. В 2022 году было сделано девять таких дорог, в 2023 — десять, в 2024 — больше 20.

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