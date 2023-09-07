Частичный ремонт дороги из поселка Темерницкого в Ростов выполнят в 2023 году

Часть пути находится в нормативном состоянии, остальная дорога требует ремонта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт дороги между поселком Темерницким и Ростовом-на-Дону частично должны выполнить уже в 2023 году. Об этом в эфие «Прямой линии» рассказал губернатор Василий Голубев.

Глава региона прокомментировал ситуацию после обращения жителей поселка. Люди пожаловались, что ежедневно вынуждены преодолевать путь «по дороге, которой нет».

Василий Голубев ответил, что знаком с ситуацией, потому что «с вопросом уже обращались, и поручения состоялись». По словам губернатора, одна часть пути ремонта не требует и находится в нормативном состоянии, но другую необходимо привести в порядок.

- Вторая часть - это подъездные участки к нормативной дороге. Частично они будут сделаны до конца текущего года. Часть работ перейдет на 2024 год. Вопрос будет на сопровождении, - прокомментировал Василий Голубев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В хуторе Красный Крым Ростовской области планируют построить школу на 400 мест

Власти Ростовской области выделили средства на создание новых школьных мест в хуторе Красный Крым (подробности)