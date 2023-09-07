В Ростовской области капитально отремонтируют 53 медучреждения до конца года

В регионе за год отремонтируют 53 медучреждения и возведут 13 ФАПов. Фото: Олег УКЛАДОВ

До конца 2023 года в Ростовской области капитально отремонтируют 53 медицинских учреждения. Об этом глава донского региона Василий Голубев рассказал во время «прямой линии» с губернатором. Во время эфира прозвучал видеовопрос жителей Донецка, которые просили помочь организовать капремонт в их центральной районной больнице.

- Мы запланировали проведение ремонта, сейчас идет подготовка проектно-сметной документации, и рассчитываем, что она будет до декабря текущего года. Объем финансирования составит 260 миллионов рублей, - прокомментировал Василий Голубев. - Донецкой и еще несколькими городскими больницами и ЦРБ будем заниматься в ближайшее время.

Отвечая на вопрос жителей Донецка, губернатор напомнил о том, что сделано в регионе в сфере здравоохранения и что планируется осуществить:

- В прошлом году мы провели ремонт 25 объектов, установили 25 модульных зданий, закупили 108 единиц транспорта и около пяти тысяч медоборудования. В текущем году у нас большая программа: это капремонт 53 объектов, установка 13 модульных ФАПов, закупка 111 единиц транспорта и 2,5 тысячи единиц оборудования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где сдать кровь участникам СВО в Ростове, рассказал Василий Голубев

Чтобы сдать кровь участникам СВО, донорам приходилось ехать в военный госпиталь в Ростове (подробнее)