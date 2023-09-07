Ситуация с топливом в области находится на контроле губернатора. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Василий Голубев назвал причины проблем с топливом в Ростовской области. По словам главы региона, власти ввели посуточный мониторинг ситуации.

Как объяснил глава региона, на наличие топлива повлияло несколько факторов. Одна из причин — остановка Астраханского газоперерабатывающего завода на реконструкцию. Из-за этого, по его словам, сбились поставки на заправки. Кроме того, сказался рост трафика через Ростовскую область — с юга на север. Еще одна причина — увеличение сроков доставки транспорта на РЖД.

— Мы работаем над ситуацией: ввели посуточный мониторинг, взаимодействуем с федеральными структурами, вносим предложения как нормализовать ситуацию. Мы видим дефицит, который должны устранить, — прокомментировал глава региона.

Напомним, ранее жители сообщали о проблемах с топливом на ряде заправок Ростова и области. В региональном Министерстве промышленности и энергетики говорили, спрос увеличился из-за возросшего потока транспорта. Связано это, по данным ведомства, с использованием альтернативного маршрута в новые регионы. Кроме того, увеличилась сезонная потребность в топливе аграриев и отдыхающих.

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