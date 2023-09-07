В муниципалитеты Ростовской области закупят 158 автобусов

В муниципалитеты Ростовской области поставят 158 автобусов разной вместимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области для муниципалитетов планируют закупить 158 автобусов разной вместимости. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев в ходе «Прямой линии» 7 сентября.

По словам главы области, тема общественного транспорта всегда требует внимания. К Василию Голубеву обратились жители хутора Гашун Зимовниковского района с просьбой заменить автобус. По словам местных, общественный транспорт пришел в негодность.

- Мы действительно в этом году достаточно много покупаем транспорта и не планируем останавливаться. Предполагаем, что поставим еще 158 новых автобусов в муниципалитеты региона. На это есть все подписанные документы, - сообщил Василий Голубев.

Глава Ростовской области также отметил, что новый общественный транспорт направят в 17 районов и городов области. Предположительно, техника появится в муниципалитетах в конце текущего года или в первые два месяца следующего.

- Что касается Зимовниковского района, туда будет передано семь автобусов средней и малой вместимости. Транспорт будет работать на пяти муниципальных маршрутах. Проверю конкретно маршрут из хутора Гашуна, - рассказал, отвечая на вопрос местных жителей, Василий Голубев.

Отметим, что в Ростовской области идет закупка и электробусов. Они появятся в Ростове, Таганроге и Волгодонске.

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