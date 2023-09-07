Губернатор прокомментировал ситуацию с электричеством в СНТ Ростовской области

Сети в дачных товариществах требуют обновления Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с перебоями электричества в садовых товариществах Ростовской области требует новых решений. При этом единомоментно проблему закрыть невозможно, отметил губернатор Василий Голубев в ходе «Прямой линии».

- Будем искать новые решения, но сразу проблему решить нельзя. Будем двигаться в сторону нормализации ситуации, потому что иного выхода у нас нет. Вопросы энергоснабжения имеют первостепенное значение, - подчеркнул Василий Голубев.

Глава региона отметил, что состояние сетей «требует серьезной работы». Кроме того, на территориях СНТ сейчас разрешено заниматься индивидуальным жилищным строительством.

- Это означает, что количество потребления будет только возрастать. Сами сети необходимо забирать, объединять, они часто принадлежат разным собственникам. Инженерная инфраструктура не имеет единого хозяина, а это значит некачественно обслуживается, - отметил Василий Голубев.

Губернатор также напомнил, что отключения в дачных поселках также происходят из-за того, что раньше они создавались по определенным правилам разрешенной мощности, и теперь аварийные ситуации происходят в те моменты, когда лимиты оказываются превышены.

- По СНТ «Урожай» знаю, что мощность доведена и увеличена вдвое, а до конца 2023 года будет производиться реконструкция воздушных линий, - рассказал Василий Голубев.

Добавим, губернатору в ходе «Прямой линии» сообщили о 300 жалобах. Нарекания поступили из СНТ Ростова-на-Дону - 153, Аксайского района - 107, Каменска-Шахтинского - 16, Батайска - 9, Азова - 7. Люди рассказали, что из-за скачков электричества у них не работают насосные станции, прекращается водоснабжение и портятся продукты.

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