В Ростове восстановили энергоснабжение 20 домов, оказавшихся в зоне падения БПЛА

Два десятка домов оказались обесточенными утром 7 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону восстановили подачу электричества в 20 домов, находящихся в районе падения БПЛА. Об этом проинформировал глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Ремонт поврежденного электрощита на Пушкинской завершен. Во все 20 домов свет дан, - сообщил в Telegram Алексей Логвиненко.

Напомним, два десятка домов в центре донской столицы оказались обесточенными утром 7 сентября. По данным властей, отключение в зданиях произошло из-за повреждения электрощита в зоне падения беспилотника.

Добавим, всего сообщалось о падении двух беспилотных летательных аппаратов. Один рухнул за чертой города, второй - на Пушкинской, около домов № 39, 41 и 42. Рядом с указанными строениями с 9 часов утра действует режим ЧС.

Известно, что оказались повреждены фасады зданий, выбило окна. Пострадали несколько машин. За медпомощью с резаными ранами ног обратился один человек, он отказался от госпитализации.

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