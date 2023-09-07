В Ростове энергокомпания самоустранилась от подключения дома на Стабильной

Энергоресурс в здание подают по временной схеме Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону энергокомпания, которая должна заниматься подключением дома на Стабильной, 3, самоустранилась от работ. Об этом 7 сентября в своем телеграм-канале рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- Руководство компании ООО «Металлэнергоресурс» самоустранилось от выполнения работ по восстановлению подачи электроэнергии в дом на улице Стабильной, - сообщил Алексей Логвиненко.

Известно, что сейчас энергоресурс в здание подают по временной схеме с помощью дизельного электрогенератора.

Сити-менеджер потребовал оперативно провести дефектовку сгоревшего оборудования и определить стоимость необходимого ремонта.

Решением проблемы также занялся специально созданный штаб, в который вошли городские и районные власти, представители МУП «Росгорсвет», АО «Донэнерго», управляющая компания и компания-застройщик СК-10.

Напомним, ранее Алексей Логвиненко сообщил, что отсутствие электроэнергии зафиксировали на Стабильной, 3, Коблова, 4 и Волнистой, 25/7. Ситуация коснулась более 3000 человек.

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