В Ростовской области хотят строить более 4 млн кв. метров жилья

Губернатор подчеркнул, что строить квадратные метры необходимо возводить комплексно. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области нужно строить больше жилья. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в эфире программы «Прямая линия».

По словам главы региона, в 2022 году в области построили 2 млн 700 тысяч кв. м жилья, в этом — 2 млн 900 тысяч.

— Задача — строить больше. Есть некий ориентир, к которому мы движемся, — примерно один квадратный метр на жителя Ростовской области. Значит, (нужно построить — прим. ред.) больше 4 миллионов, — пояснил Василий Голубев.

При этом он отметил, что жилье нужно возводить комплексно, то есть вместе с детскими садами, школами, местами отдыха и другими социальными объектами.

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