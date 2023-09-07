В Ростове на Малиновского водитель иномарки сбил 62-летнего мужчину

В Ростове под колесами иномарки едва не погиб пожилой мужчин. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону под колесами иномарки чуть не погиб 62-летний мужчина. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло 7 сентября около 17:10.

По предварительной информации, 51-летний водитель «Мазды 3» двигался по улице Малиновского. В этот момент на проезжую часть вышел пожилой мужчина. Водитель иномарки не успел вовремя притормозить и сбил пешехода. В результате, мужчина получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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