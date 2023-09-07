Напомним, что сбитый беспилотник упал в центре Ростова ранним утром 7 сентября.
Фото: Дмитрий Кутепов
Губернатор Ростовской области рассказал о последствиях падения БПЛА в Ростове. Об этом Василий Голубев сообщил на своей странице в социальной сети.
- Спасатели сняли со зданий нависавшие аварийные конструкции. Коммунальные службы убирают территорию. С улицы вывезены пострадавшие автомобили: всего получили повреждения десять автомашин, в том числе одна сгорела, - сообщил глава области.
Отметим, что специалисты уже восстановили электричество в 20 домах. Проводятся работы на поврежденных жилых зданиях. Планируется, что уже сегодня все жители смогут вернуться в свои квартиры.
Напомним, что сбитый беспилотник упал в центре Ростова ранним утром 7 сентября. Ещё один БПЛА упал на Западном.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ввели режим ЧС, без света — 20 домов: главное о падении беспилотников в Ростове
В Ростове из-за падения беспилотника без света остались 20 домов, введен режим ЧС(подробнее)