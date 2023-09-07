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НовостиОбщество7 сентября 2023 18:05

Губернатор Ростовской области рассказал о последствиях падения БПЛА

Василий Голубев рассказал о последствиях падения беспилотника в Ростове
Лейла МИРИШОВА
Напомним, что сбитый беспилотник упал в центре Ростова ранним утром 7 сентября.

Напомним, что сбитый беспилотник упал в центре Ростова ранним утром 7 сентября.

Фото: Дмитрий Кутепов

Губернатор Ростовской области рассказал о последствиях падения БПЛА в Ростове. Об этом Василий Голубев сообщил на своей странице в социальной сети.

- Спасатели сняли со зданий нависавшие аварийные конструкции. Коммунальные службы убирают территорию. С улицы вывезены пострадавшие автомобили: всего получили повреждения десять автомашин, в том числе одна сгорела, - сообщил глава области.

Отметим, что специалисты уже восстановили электричество в 20 домах. Проводятся работы на поврежденных жилых зданиях. Планируется, что уже сегодня все жители смогут вернуться в свои квартиры.

Напомним, что сбитый беспилотник упал в центре Ростова ранним утром 7 сентября. Ещё один БПЛА упал на Западном.

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