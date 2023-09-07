Глава Ростовской области рассказал, что у него дома трижды отключали свет за сутки

Василий Голубев поделился, что у него дома три раза отключали свет за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ростовской области рассказал, что у него дома за сутки отключали свет три раза. Об этом он поделился в ходе «Прямой линии» 7 сентября.

- У меня дома сегодня за ночь свет отключали три раза. Сначала выключили вечером, потом ночью, потом под утро. Я не мог найти причину этого. Задал вопрос, что происходит. На улице не было грозы, не было ветра. Дайте мне информацию. Если вы здесь выключаете так лихо, что же происходит в местах, где много людей живет, в том числе в СНТ, - поделился Василий Голубев.

Он также отметил, что аварийные ситуации случаются из-за высокого роста потребления электричества, а также изношенности сетей. Кроме того, что электросети часто принадлежат разным собственникам.

- Проблема существует, мы будет этим заниматься в любом случае, – заверил Василий Голубев.

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