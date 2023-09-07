Василий Голубев объяснил, почему на «Тагмет» взяли 70 работников «Азовстали»

Губернатор отметил, что в области существует проблема с кадрами для предприятий. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил, почему в Таганроге взяли на работу на «Тагмет» 70 работников «Азовстали» из Мариуполя, а не местных жителей. Произошло это во время прямой линии.

По словам губернатора, он уверен, что на предприятие взяли специалистов, так как в Мариуполе металлургический комплекс был серьезно развит.

При этом Василий Голубев отметил, что в области существует проблема с кадрами для предприятий.

— Я интересовался несколько дней назад у одного из производителей трубной металлургической компании, как дела с кадрами. Я услышал простой ответ, что с кадрами проблема существует. И многие работодатели сегодня идут даже на повышение заработной платы.

Говоря о безработице, Василий Юрьевич отметил, что в Таганроге она ниже, чем в целом по области.

— Уровень регистрируемой безработицы в городе Таганроге сегодня ниже, чем в Ростовской области. В Ростовской области он 0,5%, в Таганроге — 0,4%. Если посмотреть, сколько человек было трудоустроено с начала года в Таганроге — 2 тысячи человек. А через службу занятости в Ростовской области — 25 тысяч человек устроены.

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