Василий Голубев рассказал о развитии производства беспилотников на Дону

А чуть позже на Дону появится компьютерный кластер.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Губернатор Ростовской области рассказал, как в регионе обстоят дела с производством беспилотников. По словам главы региона, в области реализуется производство не только летающей беспилотной техники, но и беспилотных автомобилей и комбайнов.
– Также мы отрабатываем то, что связано с развитием компьютеров. Недавно был заложен новый завод с компанией «Бештау», – отметил Василий Юрьевич. – Думаю, к концу этого года, комплекс частично будет реализован. И мы увидим, что это будет отечественная продукция, которая сегодня востребована.
А чуть позже, по словам Василий Голубева, на Дону появится компьютерный кластер. Там будут производить ноутбуки, платы и литиевые батареи.
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