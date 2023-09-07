Василий Голубев рассказал о развитии производства беспилотников на Дону

А чуть позже на Дону появится компьютерный кластер. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Губернатор Ростовской области рассказал, как в регионе обстоят дела с производством беспилотников. По словам главы региона, в области реализуется производство не только летающей беспилотной техники, но и беспилотных автомобилей и комбайнов.

– Также мы отрабатываем то, что связано с развитием компьютеров. Недавно был заложен новый завод с компанией «Бештау», – отметил Василий Юрьевич. – Думаю, к концу этого года, комплекс частично будет реализован. И мы увидим, что это будет отечественная продукция, которая сегодня востребована.

А чуть позже, по словам Василий Голубева, на Дону появится компьютерный кластер. Там будут производить ноутбуки, платы и литиевые батареи.

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