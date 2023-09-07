До конца года в Ростовской области газифицируют не менее 10 тысяч домов

В Ростовской области продолжится социальная догазификация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области до конца текущего года не менее 10 тысяч домовладений будет присоединено к разводящим газовым сетям. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор Василий Голубев.

При этом в 2022 году в регионе проложили 142 километра разводящих газовых сетей, в текущем — 117 километров. За это время 26 населенных пунктов получили газ. Также продолжается социальная догазификация — подключение тех домов, которые не присоединены к разводящим сетям.

Жителю хутора Широко-Атамановского Морозовского района губернатор пообещал, что до конца текущего года в хуторе завершат строительство распределительных сетей. Возможно — до конца декабря. Сети позволят эксплуатировать, скорее всего, с января 2024 года.

Напомним, также до конца года губернатор пообещал провести газ в хутор Краснянка Миллеровского района.

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