Жителям Азовского района, которые пользуются технической водой, пообещали достроить водовод

Губернатор пообещал навестить жителей поселка и проверить ход строительства водовода. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям поселка Овощной Азовского района, которые с 2018 года пользуются технической водой, пообещали достроить водовод. Ситуацию прокомментировал губернатор Василий Голубев.

По словам жителей Овощного, технической водой они пользуются с момента заселения. Эта вода непригодна даже для приготовления пищи, а у детей после купания в таких водах появляется зуд.

– В поселке недобросовестный подрядчик взялся за дело и не смог его довести до конца. Поэтому процесс затянулся. Сейчас появился новый исполнитель. В прошлом году был заключен контракт. И завершение работ планируется до декабря этого года, – прокомментировал глава региона.

Василий Голубев также добавил, что возьмет этот вопрос на личное сопровождение. Также губернатор сказал, что темп строительства водовода его беспокоит. Так как его процентная готовность сейчас составляет 55 процентов.

– В поселке Овощном я обязательно побываю, послушаю на месте о ходе работ. И встречусь с жителями, – заключил Василий Юрьевич.

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