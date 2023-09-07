Ростовчанка пригласила губернатора оценить запахи в СНТ «Изумруд»

Во время прямой линии губернатора Василия Голубева пригласили оценить запахи, которые часто ощущают жители СНТ. Фото: Павел КЛОКОВ

Во время прямой линии губернатора Василия Голубева пригласили оценить запахи, которые часто ощущают жители СНТ «Изумруд» в Западном микрорайоне Ростова. Дама, которая обратилась к главе области, и охарактеризовала их с негативной стороны.

- Тема существует. Мы ее пытаемся решить, и, кажется, понимаем, как сделаем. Это произойдет, когда завершится рекультивация полигона, – прокомментировал Василий Юрьевич.

Губернатор добавил, что сегодня идет выемка масс, формируется тело одного из отвалов, ведутся работы по фильтрации, завозят грунт. Когда эти работы происходят, могут появляться не самые приятные запахи.

Также было добавлено, что работы должны завершиться до конца 2024 года. Кроме того, губернатор пообещал побывать на месте.

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