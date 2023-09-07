Власти Ростовской области планируют вложить более 16 миллиардов на решение проблем с водоснабжением

Тема водоснабжения остается одной из самых востребованных среди дончан. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До конца следующего года донские власти собираются вложить 16,3 млрд рублей на решение проблем с водоснабжением. Более пяти миллиардов пойдет на обновление сетей водоснабжения. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе «Прямой линии».

– Тема водоснабжения остается одной из самых востребованных среди дончан. И на реализацию этой программы, по поручению президента страны, выделяются значительные финансовые средства, – сказал Василий Юрьевич.

Глава региона также сообщил, что в Новошахтинске, Новочеркасске, Таганроге и Шахтах, Гуково, а также в Белокалитвинском и Красносулинском районах наблюдается наибольшая потребность в решении этой проблемы.

– По нашим расчетам, уже в следующем году нам удастся существенно изменить качество водоснабжения примерно у 130 тысяч жителей области, – заключил губернатор.

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