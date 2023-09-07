До конца года в хуторе Краснянка Миллеровского района проведут газ

О точных сроках проведения работ жителей хутора проинформируют местная администрация и газовая организация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Газ в хутор Краснянка Миллеровского района планируют провести до конца текущего года. Это пообещал местным жителям губернатор Ростовской области Василий Голубев во время прямой линии.

— До конца года планируется техническое присоединение хутора к сетям газоснабжения.

Как только это произойдет, у людей появится возможность подавать заявления на подключение к сетям газоснабжения. Скорее всего, это произойдет в первом квартале 2024 года.

Губернатор поручил главе района и газовой организации проинформировать местных жителей о точных сроках.

Напомним, что в Ростовской области участники спецоперации могут компенсировать до 100 тысяч рублей, потраченные на газификацию.

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