До конца года в хуторе Краснянка Миллеровского района проведут газ

О точных сроках проведения работ жителей хутора проинформируют местная администрация и газовая организация.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Газ в хутор Краснянка Миллеровского района планируют провести до конца текущего года. Это пообещал местным жителям губернатор Ростовской области Василий Голубев во время прямой линии.
— До конца года планируется техническое присоединение хутора к сетям газоснабжения.
Как только это произойдет, у людей появится возможность подавать заявления на подключение к сетям газоснабжения. Скорее всего, это произойдет в первом квартале 2024 года.
Губернатор поручил главе района и газовой организации проинформировать местных жителей о точных сроках.
Напомним, что в Ростовской области участники спецоперации могут компенсировать до 100 тысяч рублей, потраченные на газификацию.
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